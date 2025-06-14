Erzurum Aile Ve Sosyal Hizmetler Etkinliği Yapıldı

ETKİNLİKLERİN HEDEFİ: AİLE BAĞLARINI GÜÇLENDİRMEK

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Ailemle Dijital Detoks Günü” farkındalık programı, 2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde yapıldı. 70 aile ve 100 çocuğun katılımıyla coşkulu bir atmosferde gerçekleştirilen etkinlik, Erzurum’da doğayla iç içe hazırlanmış özel bir alanda organize edildi. Katılımcılar, etkinlik alanına girmeden önce cep telefonlarını isim etiketiyle teslim ederek, dijital ekranlardan uzak, yüz yüze iletişim ve doğa ile temas odaklı bir gün geçirmeyi amaçladı.

DİJİTAL DETOKS PROGRAMI İLE YENİDEN BİR ARADA

Etkinlikte, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut gazetecilere yaptığı açıklamada şu sözleri paylaştı: “2025 Aile Yılı kapsamında düzenlediğimiz Dijital Detoks Programı vesilesiyle bugün burada sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Aile, toplumumuzun temel taşıdır. Ancak teknoloji çağında, özellikle gençlerimiz dijital bağımlılık riskiyle karşı karşıya kalmakta ve bu durum aile içi iletişimi zayıflatmaktadır.” Aykut, amaçlarının aile bağlarını güçlendirmek ve yüz yüze iletişimi teşvik etmek olduğunu belirterek, “Bu programla, bir günlüğüne ekranlardan uzaklaşıp doğayla, kendimizle ve birbirimizle yeniden bağ kurmayı hedefliyoruz.” dedi. Çocukların gerçek yaşama adım atmalarını sağlamak amacıyla fiziksel aktiviteler, kamp ateşi, Hacivat-Karagöz gösterisi ve geleneksel sokak oyunları düzenlendi.

EĞLENCELİ FAALİYETLER VE DAYANIŞMA

Etkinlik, Karagöz ile Hacivat gösterisiyle başladı. Ardından çuval yarışı, halat çekme, basket atışları ve dart oyunları ile çocuklar, keyifli anlar yaşadı ve enerjilerini harcadı. Geleneksel oyun alanında Jenga, zeka kartları ve sokak oyunları, çocukların ilgisini toplarken aileler de çocuklarıyla birlikte aktif katılım sağladı. Gün içinde müzik dinletisi ile sakin bir mola verildi ve ardından gerçekleştirilen kitap okuma saati, katılımcıların kendi iç dünyalarıyla baş başa kalmasına olanak tanıdı.

İLETİŞİMİN GÜCÜ: DİJİTAL SUSMAK

Etkinlik boyunca dijital cihazların kullanılmaması, çocuklar ve ebeveynler arasında daha derin, samimi bir iletişim kurulmasına destek verdi. Bir gün boyunca dijital sessizlik içinde geçirilen zaman, aile içi bağları güçlendirdi. Etkinlik sona erdiğinde, katılımcılara yemek ikram edildi. Aileler, bu anlamlı organizasyon için memnuniyetlerini ifade ederek, benzer etkinliklerin yıl içinde farklı zamanlarda tekrarlanmasını talep etti. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu ve güçlü bir mesajla tamamlandı: “Dijital sessizlik, aile bağlarını güçlendirir.”