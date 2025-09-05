Erzurum Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çocuklar İçin Anlamlı Bir Proje Başlattı

ERZURUM’DA ANLAMLI BİR PROJE HAYATA GEÇTİ

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, korunma ve bakım altında bulunan çocukların sosyal hayata daha sağlam adımlarla katılmaları amacıyla özel bir projeyi hayata geçiriyor. “Aynadaki Gülen Yüzüm” Projesi kapsamında, 2025 eğitim-öğretim yılı öncesinde devlet himayesindeki 100 çocuğun saç kesimi ve kişisel bakımları gerçekleştirildi. Proje, çocukların kendilerini daha değerli, özgüvenli ve topluma bağlı hissetmelerini amaçlıyor. Projenin açılışı Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nde yapıldı.

PROJEDE GÖNÜLLÜ KUAFÖRLER GÖREV ALDI

Proje, Erzurum Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası’nın desteğiyle hayata geçirildi. 20 gönüllü kuaför, çocukların bakım hizmetlerini ücretsiz olarak üstlenmek üzere bir yıl boyunca düzenli aralıklarla hizmet verecek. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, proje ile ilgili olarak, “‘Aynadaki Gülen Yüzüm’ Projesi yalnızca bir kişisel bakım hizmeti değildir. Aynadaki gülümseyen yüz, çocuklarımızın kendilerini değerli hissetmelerinin, özgüven kazanmalarının ve geleceğe umutla bakmalarının sembolüdür. 2025 yılının Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ‘Aile Yılı’ ilan edilmesiyle birlikte, aile kurumunu güçlendiren ve toplumsal dayanışmayı artıran projeler bizler için ayrı bir önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARDAN MUTLU AÇIKLAMALAR

İl Müdürü Aykut, projeye katkıda bulunan Erzurum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Emre Torungil’e ve tüm gönüllü kuaförlere teşekkür etti. Oda Başkanı Torungil de projeye destek veren kuaförlere teşekkür ederek, “Çocukların yüzlerindeki tebessüm bizim için en büyük mutluluktur” dedi. Proje kapsamında saç kesimi ve bakım yapılan çocuklar da mutluluklarını dile getirdi. Bir çocuk, “Saçım kesilince çok mutlu oldum, okula daha özgüvenli başlayacağım” derken, bir diğeri, “Kendimi çok özel hissettim, sanki bayram günü gibiydi” sözleriyle duygularını paylaştı. Proje, 1 yıl boyunca ücretsiz olarak devam edecek.