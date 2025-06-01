Erzurum, Ardahan, Ağrı, Erzincan’da Etkinlik Yapıldı

ERZURUM’DA BAŞLAYAN ETKİNLİK

Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Erzincan’da “Sağlığın keyfini birlikte sürelim” temasıyla düzenlenen 12. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu yapıldı. Etkinlik, Erzurum Kalesi önünden başlayarak, Havuzbaşı Kent Meydanı’na kadar devam edip tekrar başlangıç noktasına döndü. Vali Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer de bu etkinlikte yer aldı. Etkinliğin sonunda katılımcılara numara çekilişi yapılarak şanslı bisikletçilere çeşitli hediyeler verildi. Vali Çiftçi, bu tür organizasyonların insan sağlığı açısından önemine vurgu yaparak, “Pandemi döneminde 2021-2022 yıllarında yapılan araştırma sonucunda ülkemiz obezitede Avrupa’da 1, dünyada ise 4. sıraya yükselmişti. Demek ki obezite ülkemizde gittikçe yaygınlaşıyor. Gerçekleştirdiğimiz etkinlik bununla mücadeleden bir tanesi. Bu ve buna benzer etkinliklerin obezite ile mücadele konusunda farkındalık oluşturacağını düşünüyorum.” dedi.

ARDAVAN’DA KOŞULAN TUR

Ardahan’da da tura 80. Yıl Şehir Stadyumu’nda başlandı. Stadyumda toplanan bisikletliler, Yeşilay Ardahan Şube Başkanı Tolgay Gökdemir’in işaretiyle pedal çevirmeye başladı. Katılımcılar, stadyum ile Ardahan-Artvin kara yolu arasında 5 kilometrelik alan boyunca pedal çevirdi. Yaklaşık 120 bisikletli etkinliğe katıldı ve bazıları çocuklarıyla birlikte tura katılım sağladı. Gökdemir, etkinliğe olan ilginin büyük olduğunu ve katılımcılara teşekkür etti.

AĞRI’DA BİR ARAYA GELEN GÖNÜLLÜLER

Ağrı’da, Yeşilay gönüllüleri bisiklet turunda bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız ve Yeşilay Şube Başkanı Cihangir Aslan, gençlik merkezi önünde toplanan grupla etkinliğe başladı. Bisikletliler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önüne kadar pedal çevirerek sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak adına önemli bir adım attı. AK Parti İl Başkanı Yıldız, kentte bu tür organizasyonların önemine dikkat çekti.

ERZİNCAN’DA SAĞLIKLI YAŞAMA DİKKAT ÇEKİLDİ

Erzincan’da, Yeşilay gönüllüleri bisiklet turunda tekrar bir araya geldi. “12. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu” için Kızılay Meydanı’nda toplanan grup, Ordu Caddesi, Ergenekon Bulvarı ile Halitpaşa Caddesi’ne kadar pedal çevirdi. Etkinliğe Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve Yeşilay Erzincan Şubesi Başkanı Sinan Aslan ile kamu kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.