Erzurum ASH Tarafından Aile Yılı Etkinliği

AİLE YILI SÖYLEŞİLERİ GERÇEKLEŞTİ

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde “Ailede Şiddetsiz Otorite ve Koruyucu Aile” konulu söyleşiyi düzenledi. Bu etkinlik, Erzurum ASH İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Programda, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fehim Bakırcı konuşmacı olarak yer aldı. Açılışta, Koruyucu Aile Birimi Meslek Elemanı Mehtap Kahraman, koruyucu aile hizmetlerinin önemine dair bilgilendirmede bulundu.

KORUYUCU AİLE HİZMETLERİNE DEĞİNİLDİ

Mehtap Kahraman, koruyucu aileliğin, çeşitli sebeplerden ötürü biyolojik ailesi yanında bakılamayan çocuklara güvenli bir aile ortamı sağlamanın kritik bir hizmet olduğunu belirtti. Bu süreçte yer almanın toplumsal dayanışmaya önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Daha sonra Prof. Dr. Fehim Bakırcı, aile içindeki sağlıklı iletişim, şiddetsiz otorite kurma yöntemleri ile koruyucu aile modelini kapsamlı bir şekilde aktardı. Sunum, güncel örnekler ve bilimsel verilere dayanarak katılımcılar üzerinde büyük bir etki bıraktı.

Etkinlik sonunda, Prof. Dr. Fehim Bakırcı’ya Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cevat Çimen tarafından katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi. Programın ardından değerlendirmelerde bulunan İl Müdürü Hasan Aykut, 2025 yılını Aile Yılı ilan ederek “toplumumuzun en temel yapı taşı olan aileyi her yönüyle ele almayı hedefliyoruz” dedi. Aykut, “Bugünkü seminerde aile içi huzurun teminatı olan şiddetsiz iletişim ve otorite kurma becerileri ile koruyucu aile kavramına dikkat çekmek istedik” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Katılımcılarımızın ilgisi ve hocamızın değerli katkılarıyla verimli bir program gerçekleştirdik. Aileyi merkeze alan bu tür çalışmalarımız yıl boyunca devam edecek” diye ekledi. Program, katılımcıların soruları ve karşılıklı fikir alışverişiyle son buldu.