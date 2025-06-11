Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2024 Raporu

FAALİYET RAPORU AÇIKLAMALARI

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2024 yılı faaliyet raporunda; ceza dairelerinin 21 bin 418 adet, hukuk dairelerinin ise 12 bin 600 adet dosyayı karara bağladığı belirtildi. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, sunuş bölümünde 2024 yılı itibariyle Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars ve Tunceli illerindeki toplam 48 adliye tarafından verilen kararlarla ilgili istinaf mahkemesi olarak işlev gördüklerini ifade ederek, “31 Aralık 2024 tarihi itibariyle Bölge Adliye Mahkememizde 8 Ceza Dairesi, 6 Hukuk Dairesi faaliyet göstermektedir. Ceza Daireleri 21 bin 418 adet, Hukuk Daireleri 12 bin 600 adet dosya karara bağlamıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızda 11 Cumhuriyet Savcısı görev yapmakta olup, faaliyet yılı içerisinde Ceza Dairelerinde yapılan 383 duruşmaya katılım sağlanmıştır. Ceza Dairelerince karara çıkarılan 21 bin 418 dosyadan 21 bin 255 adedine Cumhuriyet Başsavcılığımızca görüldü işlemi yapılmıştır. Ayrıca Ceza Dairelerince karara çıkarılan dosyalardan 318 tanesi Cumhuriyet Başsavcılığımızca temyiz edilerek Yargıtay’a gönderilmiştir” dedi.

İTİRAZ DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ

05 Ağustos 2017 tarih ve 30145 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7035 sayılı kanun uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından toplamda 712 dosyada itiraz değerlendirme işlemi yapıldığı vurgulandı. Ünal Bingül, 5 dosyanın değerlendirme aşamasında olduğunu belirterek, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından değerlendirilmiş 555 adet itiraz başvurusunun incelenmesinde; Ceza Dairelerince verilen kararlarda usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık tespit edilmediğinden itiraz yoluna başvurulmadığını ve itiraz taleplerinin reddedildiğini açıkladı.

İTİRAZLARIN KABULÜ VE REDDİ

İtiraz değerlendirme dosyalarından 49’unun re’sen, 108’inin talep üzerine olmak üzere toplam 157 dosyada ilgili Ceza Dairesi kararına itiraz yoluna gidildiğini belirten Ünal Bingül, “119 itiraz Ceza Dairelerince kabul edilmiş, 30 itiraz Ceza Dairelerince reddedilmiş, 1 itiraz dosyasında Ceza Dairesince kısmen kabul/kısmen red kararı verilmiştir. 7 itiraz ise ilgili Ceza Dairelerince değerlendirme aşamasındadır. 24 Ekim 2019 tarihli 30928 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7188 sayılı kanun gereğince yapılan itiraz sonucu ilgili Ceza Dairesince red/kısmen kabul-kısmen red kararı verilip Ceza Daireleri Başkanlar Kuruluna gönderilen dosyalardan 25 dosya reddedilmiş, 4 itiraz kabul edilmiş, 2 dosyada değerlendirme aşamasındadır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi yerleşim alanında bir katı Erzurum Bölge İdari Mahkemesi’ne tahsis edilmesi planlanan 3 katlı ek hizmet binası inşaatının sürdüğü aktarıldı.