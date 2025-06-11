Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Raporu

2024 YILI FAALİYET RAPORU BİLGİLERİ

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi’nin 2024 yılı faaliyet raporu; ceza daireleri tarafından 21 bin 418 ve hukuk daireleri tarafından 12 bin 600 dosyanın karara bağlandığını ortaya koyuyor. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, sunuş bölümünde 2024 yılı itibariyle Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars ve Tunceli illerinin merkez ve mülhakatlarındaki toplam 48 adliye tarafından verilen kararlarla istinaf mahkemesi olarak hizmet verdiklerini ifade ediyor. Bingül, “31 Aralık 2024 tarihi itibariyle Bölge Adliye Mahkememizde 8 Ceza Dairesi, 6 Hukuk Dairesi faaliyet gösteriyor” dedi. Ayrıca, Ceza Daireleri tarafından karara bağlanan 21 bin 418 dosyadan 21 bin 255’ine Cumhuriyet Başsavcılığı’nın işlem yaptığını belirtiyor. Bunun yanı sıra, Ceza Daireleri tarafından karara çıkan 318 dosya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından temyiz edilerek Yargıtay’a gönderilmiş.

İTİRAZ DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDAKİ VERİLER

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, 5 Ağustos 2017 tarihli 7035 sayılı kanun uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı olarak toplam 712 dosyada itiraz değerlendirme işlemi yapıldığını vurguladı. Şu an için 5 dosya değerlendirme aşamasında bulunuyor. Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan incelemelerde, 555 adet itiraz başvurusunun değerlendirilmesi sonucunda Ceza Daireleri’nin kararlarında herhangi bir hukuka aykırılık tespit edilmediği için itiraz başvurusu yapılmadı ve talep reddedildi.

İTİRAZLARIN KABUL VE REDDİ KARARLARI

Yapılan itiraz değerlendirmeleri sonucunda, toplamda 157 dosyada Ceza Daireleri’nin kararlarına itiraz edildiğini söyleyen Bingül, “119 itiraz Ceza Dairelerince kabul edilmiş, 30 itiraz Ceza Dairelerince reddedilmiş. Bir itiraz dosyasında kısmi kabul veya red kararı verilmiş. Şu an 7 itiraz, ilgili Ceza Dairelerince değerlendirme aşamasında” dedi. Ayrıca, 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan itirazlar sonucunda 25 dosya reddedildi, 4 itiraz kabul edildi ve 2 dosya değerlendirme aşamasında bekliyor. Bunun yanı sıra Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi yerleşim alanında 3 katlı bir ek hizmet binası inşaatı sürüyor. Bu bina, 34 hakim ve Cumhuriyet savcısı odası, 4 çalışma kalemi ve 2 duruşma salonundan oluşacak.