Erzurum Büyükşehir Belediyesi 79 Araç Tanıttı

YENİ ARAÇ FİLOSUNUN TANITIMI YAPILDI

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 300 milyon lira değerindeki 79 yeni aracı tanıtmak için “18. Araç Filosu Tanıtım Programı” düzenledi. Miting ve Toplanma Alanı’nda gerçekleşen törende saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı bir gösteri sundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, İstanbul’da yaşanan depremle ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti. İmar edilen binaların depreme dayanıklı olmaması nedeniyle süregelen endişelere dikkat çeken Sekmen, “Kentsel dönüşüm ülkemizin bir gerçeği. Köylerimizden başlayıp illerimize varıncaya kadar yeniden binalarımızı yıkıp yapmak zorundayız” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ VURGULANDI

Sekmen, Erzurum’un kentsel dönüşüme ağırlık veren bir belediye olduğunu belirtti ve Türkiye genelinde nüfusa oranla en çok kentsel dönüşüm gerçekleştiren belediye olduklarını ifade etti. Ayrıca, kış mevsiminde 5 ayı mücadele ile geçirdiklerini belirten Sekmen, “Her ilçede köy yollarında yapamadıklarımızın yapımına başlayacağız ve yaptıklarımızın bakımını gerçekleştireceğiz” şeklinde ekledi. Seçim sonrası halkla iletişimde kalacaklarını vurgulayan Sekmen, Cumhur İttifakı olarak halkın yanında olma sözünü yineleyerek 79 aracın hizmete girmesinin halkın beklediği hizmetleri sunacaklarını belirtti.

HİZMET KAPASİTESİNİ ARTIRMAK ÖNEMLİ

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, hizmet verdikleri coğrafyanın geniş olmasının yükümlülüklerini artırdığını söyledi. Aynalı, “En uç noktamıza hizmet götürebilmemiz için hem hizmet kalitemizi hem de hizmet kapasitemizi artırmamız gerekiyor” ifadesini kullandı. Bugünkü araç ve iş makinesi filolarının %95’inin milli ve yerli olduğuna dikkat çekti. Bugün itibariyle toplam makinelerin sayısının 1760’a ulaştığını belirten Aynalı, bu yatırımın toplam tutarının 300 milyon lira olduğunu söyledi.

TÖRENE İLGİ YOĞUNDU

Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin’in duasının ardından protokol üyeleri tarafından araçların hizmete alımı için kurdele kesildi. Törene; Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Curling Federasyon Başkanı Kenan Şebin, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.