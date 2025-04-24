Erzurum Çocuk Nüfusu %28’e Ulaştı

ÇOCUK NÜFUSU ORANLARI

Türkiye’nin çocuk nüfusu, genel nüfusun %25,5’ini oluşturuyor. 2024 yılı verilerine göre, Erzurum’daki 0-17 yaş aralığındaki çocuk sayısı 208 bin 336 olarak belirlendi. Bu rakam, Erzurum’un nüfusunun %28’ine denk geliyor. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye genelinde 2024 yılı itibarıyla toplam nüfus 85 milyon 664 bin 944 kişi olup, bunların 21 milyon 817 bin 61’inin çocuklar oluşturduğu ifade ediliyor. Çocuk nüfusunun %51,3’ü erkek çocuklardan, %48,7’si ise kız çocuklardan meydana geliyor.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÇOCUK NÜFUSU

Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen tanıma göre, 0-17 yaş grubunu kapsayan çocuk nüfusu, 1970 yılında toplam nüfusun %48,5’ini oluştururken, bu oran 1990 yılında %41,8 ve 2024 yılında %25,5’e kadar düştü. Erzurum’un toplam nüfusu 745 bin 5 olarak verilmekte, bu nüfus içerisinde 208 bin 336 çocuk kaydedilmiş durumda. Çocuklar arasında 49 bin 57 kişi 0-4 yaş grubunda, 61 bin 115 kişi 0-9 yaş grubunda, 61 bin 647 kişi 10-14 yaş grubunda ve 36 bin 521 kişi 15-17 yaş grubunda yer alıyor. Böylece, Erzurum’da çocuk nüfus oranı %28 olarak kayıtlara geçti.

HAZİNE HANDE HANE ORANLARI

2024 rakamlarına göre, Erzurum’da 0-17 yaş grubunda bulunan çocuk bulunmayan hanehalkı oranı %52,1 olarak tespit edildi. Aynı dönemde, 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranı ise %47,9 olarak belirlendi. Erzurum, Türkiye genelinde çocuk sayısı açısından 28. sırada yer alıyor.