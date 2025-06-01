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Erzurum’da 1 Ton 200 Kilo Tosun Satıldı

PAZARDA HAREKETLİLİK ARTMIŞTIR

Kurban Bayramı’na yaklaşırken, kurban pazarlarında gözle görülür bir hareketlilik yaşanıyor. Erzurum’da, 1 ton 200 kilogram ağırlığında bir tosun, alıcısını buldu.

BESİCİ AHMET ÇELİK’İN AÇIKLAMASI

Yakutiye ilçesi Dadaşköy Mahallesi’nde besicilik yapan Ahmet Çelik, büyük bir çaba ile yetiştirdikleri ve ayrılmakta güçlük çektikleri tosunlarını Kurban Bayramı’na doğru yeni sahiplerine teslim ettiklerini aktardı. Çelik, “Bizde ayrı bir yeri olan tosunumuza Erzurum’da rakip çıkmadı. Yaklaşık 1 ton 200 kilo gelen tosunumuza 400 bin lira değer biçtik. Pazarlık sonucu yeni sahibini buldu” diye belirtti.

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