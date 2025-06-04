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Erzurum’da 136 Şahıs Yakalandı

JANDARMA EKİPLERİNDEN ÖNEMLİ BAŞARI

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, son bir ay içinde aranan bireylerin yakalanmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalarda toplam 136 şahsı tespit etti ve yakaladı. Yapılan yürütme kapsamında, hakkında ifadeye yönelik yakalama emri bulunan 117 kişi, 0-5 yıl süreli hapis cezası bulunan 14 şahıs ve 5-10 yıl üzeri hapis cezasıyla aranan 5 kişi yakalandı.

VATANDAŞ GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam ediliyor” ifadelerine yer verdi. Bu çalışmalar, bölgedeki güvenliğin artırılmasına yönelik önemli bir adım olmayı sürdürüyor.

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