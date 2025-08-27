Haberler

Erzurum’da 16 Bin 500 Vatandaşa Bilgilendirme Yapıldı

ERZURUM’DA BİLGİLENDİRME FAALİYETİ

Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri çerçevesinde 16 bin 500 vatandaşa ulaştı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü’ne ait ekipler, 16-24 Ağustos tarihleri arasında şehre düzenlenen ‘Kültür Yolu Festivali’ etkinlikleri sırasında etkinlik ve miting alanı ile Erzurum Kalesi önünde bir bilgilendirme standı açtı.

TERÖRÜ ENGELLEMEK İÇİN ÇALIŞMA

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Terör örgütlerinin eleman kazanımlarının engellenmesi, devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, ülkemizin aleyhine yıkıcı-bölücü ve dini istismar eden terör örgütlerine karşı ortak mücadele bilincini geliştirmek, teröre karşı devlet-vatandaş el ele halkın devlete olan güven ve desteğini güçlendirmesi için bilgilendirmeler yapılarak broşürler dağıtılmış ve çeşitli ikramlarda bulunulmuştur. Toplamda 16 bin 500 vatandaşımıza ulaşılmıştır” ifadeleri yer aldı.

