Erzurum’da 2 Milyon Ziyaretçi Var

ZİYARETÇİ SAYISI VE YATIRIMLAR

Türkiye’nin önde gelen hayvancılık merkezlerinden biri olan Erzurum’daki Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası’nı 5 yıl içerisinde 2 milyon kişi ziyaret etti. Erzurum Büyükşehir Belediyesinden gelen bilgilere göre, Belediyenin 5 yıl önce gerçekleştirdiği önemli yatırımlardan biri olan bu borsa, Kurban Bayramı öncesinde son hazırlıklarını tamamladı. “Avrupa’nın en büyük tesisi” unvanına sahip borsayı bu süre zarfında 2 milyon kişi ziyaret etti.

SEKME’NİN AÇIKLAMALARI

Açıklamalarda bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, tarım ve hayvancılık alanında gerçekleştirilen yatırımların kent ve bölgede faaliyet gösteren çiftçilere önemli katkılar sağladığını dile getirdi. Sekmen, dev yatırımın yalnızca Erzurum’daki hayvancılık sektörüne değil, genel olarak Doğu’daki hayvancılık sektörüne de yön verdiğini ifade etti. Şu şekilde konuştu: “Şehrimizde 1 milyon 250 bin olan hayvan varlığı, bölgemizle birlikte 2 milyon 500 bine ulaştı. Bölgenin kalbi Erzurum’da atıyor. Sektörel anlamda kentimize önemli bir ekonomik girdi sağlayan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası, ülkemizde ve Avrupa’da rol model oldu. Belediyemizin il genelinde yürüttüğü çalışmalar çiftçimize umut ışığı oldu.”

YATIRIMLARIN KATKISI

Et ve Et Ürünleri Entegre Tesisi, Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası, canlı hayvan pazarları, mobil mezbahalar, hayvan gölgelikleri, tarımsal sulama göletleri, arıcılık, embriyo transfer merkezi, damızlık dana üretim merkezi, yavru alabalık üretim tesisi ve daha birçok yatırımla Erzurum zirveye çıktı. Bölgede geçimini hayvancılıkla sağlayan besiciler, bölgesel anlamda ticaret yapılan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası’na ve besicilere sunduğu katkı ve desteklerden dolayı Sekmen’e teşekkür etti.