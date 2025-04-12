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Erzurum’da 20 Göçmen Yakalandı

GÖÇMEN KAÇAKLIĞI OPERASYONU

Erzurum’da jandarma ekipleri, yurda yasa dışı yollardan giren 20 düzensiz göçmeni tespit ederek yakaladı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’nın 01-31 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği göçmen kaçakçılığı ile düzensiz göçle mücadele çalışmalarında toplamda 20 göçmen yakalandı. Bu göçmenlerin 15’i Afganistan, 4’ü Suriye, 1’i ise Filistin uyrukludur. Yakalanan göçmenler, Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yakalanan göçmenlerle ilgili yapılan incelemelerde göçmen kaçakçılığı suçunu işleyen bir şüpheli tespit edildi. Bu şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Konu hakkında Erzurum Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’nın göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik yetki ve sorumlulukları çerçevesinde azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam edilecektir” denildi.

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