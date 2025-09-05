Erzurum’da 20 Kuaför, 100 Çocuğu Mutlu Etti

ERZURUM’DA GÜLEN YÜZLER

Erzurum’da gönüllü 20 kuaför, devlet koruması altında bulunan 100 çocuğun yüzünü güldürüyor. ‘Aynadaki Gülen Yüzüm’ projesi kapsamında, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde çocukların saç bakımları yapılıyor. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından başlatılan ve Erzurum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın desteklediği bu proje, 8 Eylül’de başlayacak olan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde hayata geçiyor. Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, 100 çocuğun saç kesimi ve bakımı yapıldı. Şenlik havasında geçen bu özel günde, bakım yapılan çocukların mutluluğu gözlerden okunuyor.

YIL BOYUNCA ÇOCUKLARIN YANINDA OLACAKLAR

Erzurum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emre Torungil, yıl boyunca çocukların saç bakımlarını üstleneceklerini belirtti. Torungil, “Çocukların yüzlerindeki tebessüm bizim için en büyük mutluluk” diyerek bu çalışmanın anlamına değindi.

ÖZGÜVEN VE UMUT DOĞUYOR

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, projenin yalnızca kişisel bakım hizmeti olmadığını vurguladı. Aykut, “Aynadaki gülümseyen yüz, çocuklarımızın kendilerini değerli hissetmelerinin, öz güven kazanmalarının ve geleceğe umutla bakmalarının sembolüdür” ifadelerinde bulundu. 2025 yılı Cumhurbaşkanının tensipleri ile ‘Aile Yılı’ olarak ilan edilmesiyle birlikte, aile kurumunu güçlendiren ve toplumsal dayanışmayı artıran, sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirilen projelerin önemine değinen Aykut, “Devletimizin şefkat eli olarak her bir çocuğumuzun hayatına dokunmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. Aykut, projeye katkılardan dolayı Oda Başkanı Emre Torungil ve tüm gönüllü berberlere teşekkürlerini iletti.