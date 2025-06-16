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Erzurum’da 2025 Mayıs’ta 606 Kaza

YARALAMALI TRAFİK KAZALARI RAKAMLARI

Erzurum’da emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde 2025 yılı Mayıs ayı içerisinde toplam 606 yaralamalı trafik kazası meydana geldi. 2025 yılının ilk beş aylık güncel trafik istatistiklerine bakıldığında, Erzurum’da emniyet ve jandarma bölgelerindeki trafik kazalarında genelde maddi hasarların daha fazla yaşandığı öne çıkıyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan aylık trafik istatistik bülteninde yer alan ölü sayıları, sadece kaza yerindeki verileri yansıtıyor.

KAZA İSTATİSTİKLERİNDEKİ GENEL DURUM

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Trafik İstatistik Verileri’ne göre, Erzurum’da 2025 yılı itibarıyla 5 aylık dönem içinde toplam 606 ölümlü-yaralamalı kaza ile bin 31 maddi hasarlı kaza kaydedildi. Bu kazalarda 8 kişi yaşamını yitirirken, bin 126 kişi de yaralandı. Tarafların kendi aralarında anlaşarak tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları, bu istatistiklere dahil edilmiyor.

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