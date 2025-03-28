Erzurum’da 2025 Ramazan Bayram Namazı Saati

RAMAZAN BAYRAMI COŞKUSU BAŞLIYOR

On bir ayın sultanı Ramazan’ın sona ermesine az bir zaman kalırken, birçok Müslüman için Ramazan Bayramı’nın sevincine ve manevi hazırlıklara giriş yapıldı. Bayram sabahlarının en önemli ibadetlerinden biri olan bayram namazı, İslam dünyasında büyük bir yer tutuyor. Cemaatle birlikte camilerde bu özel ibadeti yerine getirmek isteyen Erzurum’daki vatandaşlar, “Erzurum’da 2025 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta?” ve “Bayram namazı hangi gün kılınacak?” gibi soruların cevabını aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de tüm iller için bayram namazı vakitlerini yerel olarak açıkladı. Peki, Erzurum’da Ramazan Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? İşte, detaylar…

ERZURUM’DA BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

2025 yılı Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 30 Mart 2025 Pazar sabahı, ülke genelinde bayram namazı, güneşin doğmasından yaklaşık 45 dakika sonra kılınacak. Ancak saatler, şehir ve bölgelere göre değişim gösterdiğinden, her il için belirlenmiş doğrudan namaz saatlerine dikkat edilmesi gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye’deki tüm iller için bayram namazı saatlerini duyurdu. Erzurum’da bayram namazı, saat 06:33’te eda edilecek. Erzurum’daki bayram namazı saatleri ile ilgili ilçelere göre detayları öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesine başvurabilirsiniz.