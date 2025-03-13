Erzurum’da 2025 Şubatında 9 Yaralamalı Kaza

TRAFFİK KAZALARI İSTATİSTİKLERİ

Erzurum’da jandarma sorumluluk bölgesinde Şubat ayı içinde 9 yaralamalı trafik kazası gerçekleşti. 2025 yılının Şubat ayı trafik istatistiklerine bakıldığında jandarma bölgesinde meydana gelen kazalarda daha çok maddi hasarların olduğu gözlemleniyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları ise kaza yerindeki verilere dayanıyor.

MADDİ HASARLI KAZALARIN SAYISI

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri’ne göre; Erzurum’da 2025 yılı Şubat ayı süresince 9 yaralamalı kaza ve 13 maddi hasarlı kaza kaydedildi. Bu kazalar sonucunda toplam 18 yaralı tespit edildi. 2025 yılının ilk iki aylık döneminde ise 23 ölümlü-yaralamalı kaza ve 21 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi ise yaralandı. Tarafların kendi aralarında anlaşıp tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kazaları ise bu istatistik rakamlarına dahil edilmiyor.