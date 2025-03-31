Erzurum’da 24 Saat Kontrol Noktaları Oluşturuldu

DENETİM VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Erzurum kent merkezi girişlerine yerleştirilen ekipler, Jandarma ve Polis Kontrol Noktaları’nda 24 saat esasına göre kontrol ve denetim gerçekleştiriyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, sahada görev alan Jandarma ve Polis Kontrol Noktaları’nı ziyaret etti. Vali Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve Jandarma Komutan Vekili Albay Rıza Gündoğdu ile birlikte Dumlu Jandarma Komutanlığı Uygulama Noktası ve Çat-Bingöl Karayolu’ndaki Polis Noktası’nda denetimlere katılım gösterdi.

TEKNOLOJİK DESTEKLE DENETİMLER

Dumlu Jandarma Karakolu’nda görevli ekiplerden oluşan Trafik Kazası Araştırma ve Kaza Canlandırma Timi (JANDARMA KARACA Timi), yol kontrol noktalarında denetim çalışmalarını sürdürüyor. Trafik uzmanı görevlilerin yer aldığı JANDARMA KARACA Timi, kullandıkları araçlarda lazer mesafe ölçer, topografik ölçü aleti, dijital lastik diş ölçme aleti, lastik basınç ölçer ve drone gibi modern teknolojik donanımlar bulunduruyor. Ayrıca, Uyuşturucu Madde Arama Köpeği Saz ve Göçmen Kaçakçılığı ile İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü personeli de görevde bulunuyor.

GÜVENLİ TRAFİK İÇİN MESAJ

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Trafik kazalarını önlemek, can kaybını sıfıra indirmek için sahadayız. Yolun sonu bayram olsun. Kazaları önlemek ve bayram sevincimize hüzün karışmasını engellemek için trafik kurallarına uyalım, güvenli sürüşe özen gösterelim” diyerek trafik güvenliğine vurgu yapıldı.