Erzurum’da 30 Bin Fidan Toprakla Buluşuyor

Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yeniden başlatılan ’81 İlde 81 Orman’ projesi, ülke genelinde fidanların toprakla buluşmasını sürdürüyor. Proje, orman varlığının artırılmasını, çevresel farkındalığın güçlendirilmesini ve birçok canlıya yaşam alanı sunmayı hedefliyor. Şu ana dek 14 ilde dikim törenleri gerçekleştirilen projenin, beş yıl içinde toplamda 2,2 milyon fidan dikmeyi öngördüğü belirtildi. Sonbahar sezonunun ilk dikim töreni ise Erzurum’da gerçekleştirildi.

81 İLIN TAMAMINDA YENİ FİDANLAR TOPOĞLA BULUŞUYOR

2008-2017 yılları arasında ilk kez hayata geçirilen 81 İlde 81 Orman projesinin 2024’te yeniden başlatıldığı ifade ediliyor. Bankanın ikinci yüzyılının ilk yılı olan bu dönemde, bugüne kadar 14 ildeki dikim törenleri tamamlandı. Targetlenen 81 ilin tamamına beş yıl içinde yeni fidanlar kazandırılması ve 2,2 milyon fidanın dikiminin ardından üç yıl boyunca sahaların düzenli bakımlarının yapılacağı bildiriliyor.

DİKİM TÖRENİ OLTA’DA YAPILDI

Sonbahar sezonunun ilk dikim töreni, Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Obayayla köyünde düzenlendi. Etkinliğe Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Oltu Orman İşletme Müdürü Atakan Akalan gibi isimlerin yanı sıra İş Bankası ile TEMA Vakfı yetkilileri de katıldı. Ayrıca, birçok Erzurumlu öğrenci ve bölge halkı etkinlikte yer aldı.

30 BİN FİDAN DİKİLDİ

Proje kapsamında, Erzurum’da özellikle ormanlık alanların yüzde 12’sini oluşturan Oltu ilçesindeki Obayayla köyünde yer alan 30 hektarlık alana 30 bin fidan dikildiği kaydediliyor. 2008-2017 yılları arasındaki ilk aşamada, 2012 yılında Erzurum’un Aşkale ilçesindeki Karasu köyünde yine 30 bin fidanın dikimi gerçekleştirilmişti. Düzenli bakım yapılan bu alanda zamanla ekosistem gelişimine yönelik çeşitli canlı türlerinin ortaya çıktığı ifade ediliyor.