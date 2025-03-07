Erzurum’da 35 Düzensiz Göçmen Yakalandı

OPERASYON SONUCU GÖÇMENLER YAKALANDI

Erzurum’da jandarma ekipleri yürüttükleri bir operasyon ile 35 düzensiz göçmeni yakaladı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, 01-28 Şubat 2025 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göç ile ilgili yapılan çalışmalarda; yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 31 Afganistan, 3 Suriye, 1 Türkmenistan, 1 Gürcistan ve 1 Rusya uyruklu toplam 35 düzensiz göçmen ele geçirildi.

GÖÇMENLER GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ

Yakalanan göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Bunun yanında, göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 4 şüpheli şahıs, adli mercilere çıkarılarak tutuklandı ve Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

MÜCADELE DEVAM EDECEK

Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele ile ilgili mevzuatların verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde azim ve kararlılıkla devam edecek” ifadesi yer aldı.