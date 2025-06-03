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Erzurum’da “4. Görsel Sanatlar Şöleni” Açıldı

ERZURUM’DA SANAT ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Erzurum’da ortaokul öğrencileri tarafından gerçekleştirilen “4. Görsel Sanatlar Şöleni” sergisi açıldı. Bu etkinlik, Yakutiye ilçesindeki Kültür Kurumu Ortaokulu’nun görsel sanatlar öğretmeni Büşra Aygün’ün koordinatörlüğüyle hayata geçirildi. “4. Görsel Sanatlar Şöleni” projesi kapsamında, öğrencilerin yıl boyunca ürettiği kara kalem, guaj, tuval boya, mdf mandala, röprodüksiyon, quilling ve kolaj gibi çeşitli sanat çalışmaları sergilendi.

ÖĞRENCİLERİN EMEKLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Sergide, şube müdürleri ve okul müdürü Muhammet Akgül, öğrencilerin yıl içerisinde ürettikleri eserleri inceledi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sergi, sanatseverler, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Bu etkinlik, öğrencilerin sanatsal yeteneklerini sergileyebilmesi açısından önemli bir fırsat sundu.

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