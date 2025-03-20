Erzurum’da 4 Kuşak Buluşma Etkinliği

2025 AİLE YILI KAPSAMINDA ANLAMLI ETKİNLİK

2025 Aile Yılı çerçevesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “4 Kuşak-5 Kuşak Buluşma Günü” etkinlikleri kapsamında Erzurum’da özel bir buluşma gerçekleştirildi. Bu etkinlikler aracılığıyla, dört neslin bir arada yaşadığı aileler ziyaret edilerek en yaşlı bireyler onurlandırıyor.

HANIM KAHRAMAN’A ZİYARET

Erzurum’da düzenlenen ziyarette Muratpaşa Mahallesi’nde yaşayan 97 yaşındaki Hanım Kahraman ve ailesi ziyaret edildi. Hanım Kahraman; oğlu, gelini, torunları ve torununun çocuğu ile aynı evde yaşamını sürdürüyor. Aile, nesiller arası bağların güçlenmesini sağlamak amacıyla bu anlamlı etkinlikte buluşmuş durumda. Eşzamanlı olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Celal Bilen de Aileyle İftar Programı’na katılarak bu özel anlara şahitlik etti.