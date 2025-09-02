Erzurum’da 417 Bıçak Ele Geçirildi

2025 YILI İÇİNDE ELE GEÇİRİLEN BICAKLAR

Erzurum Valiliği, 2025 yılı boyunca polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda 417 adet maksat dışı bıçağın ele geçirildiğini duyurdu. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan “Maksat Dışı Bıçak Taşıma ile Mücadele” çalışmaları çerçevesinde, 1 Ocak-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında toplamda 417 maksat dışı bıçak ele geçirildi. Bu süreçte 14 kişi hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Ayrıca, 1 milyon 23 bin 401 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

DİLENCİLİKLE MÜCADELE FAALİYETLERİ

25-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında ise 10 adet maksat dışı bıçak daha ele geçirildi. “Dilencilikle Mücadele Faaliyetleri” kapsamında 397 kişinin dilencilik yaptığı belirlendi. Bu şahıslara toplamda 558 bin 182 TL idari para cezası uygulandı. Aynı tarih aralığında dilencilikten dolayı 34 şahıs hakkında da işlem yapıldı.

KAMUYA AÇIK ALANDA ALKOL TÜKETİMİ DENETİMİ

“Kamuya Açık Alanda Alkol Tüketimine Yönelik Denetimler” kapsamında ise 78 şahsa idari işlem yapıldı. Bu denetimler sonucunda toplam 230 bin 334 TL para cezası uygulandı.