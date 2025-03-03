Erzurum’da 50 Yılı Aşan Evlilikler Onurlandırıldı

50 YILI AŞAN EVLİLİKLER ONURLANDIRILDI

Erzurum’da “Aile Yılı” etkinlikleri çerçevesinde, 50 yılı aşan evlilikler onurlandırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2025 yılı “Aile Yılı” olarak ilan edilmesi nedeniyle Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 60 yılı aşkın evlilikleri olan çiftleri ziyaret etti. Bu anlamlı etkinlikte, Şehit Piyade Komando Onbaşı Erdal Pişken’in ailesi, Ömer ve Şengül Pişken çifti ile Kıbrıs Gazisi Salih ve Gülten Mesci çifti, uzun yıllardır süregelen sevgi ve sadakat dolu evlilikleri dolayısıyla onurlandırıldı.

ÖMER VE ŞENGÜL PİŞKEN’İN ANLAMLI HİKAYESİ

Tam 65 yıldır sevgi ve fedakarlıkla birlikteliklerini sürdüren Ömer ve Şengül Pişken çifti, aile olmanın anlamını en güzel şekilde temsil ediyor. Şehit evlatlarının emaneti olarak topluma ilham veren bir örnek oluşturuyorlar. Benzer şekilde, 50 yıldır evlilikleriyle dikkat çeken Kıbrıs Gazisi Salih ve Gülten Mesci çifti de aile bağlarının gücünü ve vatan sevgisiyle zenginleştirilmiş bir yaşamın değerini gözler önüne seriyor. Salih Mesci’nin vatan savunmasındaki mücadelesi ve ailesiyle kurduğu sağlam bağ, aile yapısının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

ERZURUM AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ’NDEN AÇIKLAMA

Ziyaretler kapsamında Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, “Aile, toplumun temel taşıdır. 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesi vesilesiyle, uzun yıllar birlikteliklerini sevgi, sadakat ve fedakarlıkla sürdüren ailelerimizi onurlandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 50 yılı aşan evlilikler, gençlerimize ilham olacak en güzel örneklerden biridir. Bizler de aile değerlerini koruyarak, güçlü aile yapısını desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Aykut, ziyaretlerde çiftlere teşekkür belgeleri takdim ederken sağlık ve mutluluk dolu uzun yıllar diledi. Aile Yılı kapsamında örnek aileleri onurlandırmaya yönelik ziyaretlerin devam edeceğini vurguladı. Aile kurumunun sevgi, fedakarlık ve sadakatle inşa edildiğine dikkat çeken Hasan Aykut, aile değerlerini koruma ve gelecek nesillere aktarma yönündeki çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.