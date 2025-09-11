Erzurum’da 52 Yaralamalı Kaza Görüldü

ERZURUM’DA TRAFİK KAZALARI DURUMU

Erzurum’da jandarma sorumluluk bölgesinde Ağustos 2025 içerisinde toplamda 52 yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Verilere bakıldığında 2025 yılının Ağustos ayındaki trafik kazalarında jandarma bölgesinde daha çok maddi hasarlara rastlandığı dikkat çekiyor. Jandarma Genel Komutanlığı’nın yayımladığı aylık trafik istatistik bülteninde yer alan ölü sayıları, kaza yerindeki verilere dayanıyor.

KAZA İSTATİSTİKLERİ VE YARALILAR

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Başkanlığı tarafından sunulan verilere göre, Erzurum’da 2025 yılı Ağustos ayı dönemi içerisinde 52 yaralamalı kaza ve 18 maddi hasarlı kaza kaydedildi. Bu kazalarda toplamda 107 yaralı oluştu. 2025 yılının ilk sekiz ayında ise ölümlü ve yaralamalı kazalar toplamda 189 olarak belirlendi. Ayrıca, bu süreçte 107 maddi hasarlı kaza meydana geldi, bu kazalardaki ölü sayısı ise 5 olarak kaydedildi ve toplamda 384 kişi yaralandı. Tarafların kendi aralarında anlaşarak tutanak tuttuğu maddi hasarlı kaza sayıları bu verilere dahil edilmiyor.