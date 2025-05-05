Erzurum’da 60 Çift Nikah Kıyıldı

ERZURUM’DA ANLAMLI BİR NİKAH GÜNÜ

Erzurum’da 60 çift, ‘5.5.2025’ tarihinde resmi nikahlarını kıydırdı. Nikah şahitliği yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, “2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi vesilesiyle böyle anlamlı bir günde çiftlerimizin yanında olmak bizim için büyük mutluluk” dedi. 5 Mayıs, takvimde dikkat çekici ve kolay hatırlanabilir bir tarih olduğundan, birçok çift aylarca öncesinden randevu alarak nikah salonlarında yerlerini aldı. Erzurum merkez ile Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki 60 çift, bu özel günde nikah masasına oturdu.

ORTAK ETKİNLİK

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Yakutiye Belediyesi ile ortak bir etkinlik düzenledi. Mavi-beyaz balonlarla süslenen nikah salonunda, fotoğraf çekimi için özel bir alan oluşturuldu. Mesai saatleri başladığında, Yakutiye Belediyesi’nin nikah salonuna gelen çiftler, nikah memurlarının sorularını “Evet” ile yanıtladı. Hasan Aykut, bir çiftin nikahına şahitlik ederken, “Aile, toplumun temel taşıdır. Bu özel tarihlerde hayatlarını birleştiren çiftlerimize ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Erzurum’un kültürel yapısına ve aile değerlerine uygun böylesi güzel organizasyonların artarak devam etmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

NİKAH TÖRENİ DETAYLARI

Bu özel günde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi 25, Yakutiye Belediyesi 25, Palandöken Belediyesi 6, Aziziye Belediyesi ise 4 nikah törenine ev sahipliği yaptı.