Erzurum’da 62 Düzensiz Göçmen Yakalandı

OPERASYONUN DETAYLARI

Erzurum’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, 62 düzensiz göçmen yakalandı. 01-30 Nisan 2025 tarihleri arasında Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen faaliyetlerde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 53 Afganistan, 8 Suriye ve 1 Gürcistan uyruklu göçmen tespit edildi.

DAHA FAZLA GÖÇMENİN GÖZALTINA ALINMASI

Yakalanan göçmenler, Aşkale ilçesinde yer alan Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği belirlenen 1 şüpheli şahıs, adli mercilere sevk edilerek tutuklanıp Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

MÜCADELEDEKİ KARARLILIK

Yapılan açıklamada, “Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye ilgili mevzuatların verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde azim ve kararlılıkla devam edilecektir” ifadesi dikkat çekti. Jandarma ekipleri, bu tür faaliyetlerdeki mücadelelerini sürdüreceklerini belirtiyor.