Haberler

Erzurum’da 62 Düzensiz Göçmen Yakalandı

OPERASYONUN DETAYLARI

Erzurum’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, 62 düzensiz göçmen yakalandı. 01-30 Nisan 2025 tarihleri arasında Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen faaliyetlerde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 53 Afganistan, 8 Suriye ve 1 Gürcistan uyruklu göçmen tespit edildi.

DAHA FAZLA GÖÇMENİN GÖZALTINA ALINMASI

Yakalanan göçmenler, Aşkale ilçesinde yer alan Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği belirlenen 1 şüpheli şahıs, adli mercilere sevk edilerek tutuklanıp Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

MÜCADELEDEKİ KARARLILIK

Yapılan açıklamada, “Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye ilgili mevzuatların verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde azim ve kararlılıkla devam edilecektir” ifadesi dikkat çekti. Jandarma ekipleri, bu tür faaliyetlerdeki mücadelelerini sürdüreceklerini belirtiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Hindistan, Pakistan’a Füze Saldırdı

Hindistan, istihbarat bilgilerinin yeni saldırı ihtimalini ortaya koymasından dolayı Pakistan'a füze saldırıları düzenledi. Dışişleri Bakanlığı, bu hamlenin terörist altyapıyı hedef aldığını belirtti.
Haberler

Futbolda Play-Off Maçları Yarın Yapılacak

Nesine 2. Lig play-off 1. turunda yarın Beyaz ve Kırmızı Grup takımları eleme maçları oynanacak. Tek maçla sonuçlanacak karşılaşmalar büyük heyecan yaratacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.