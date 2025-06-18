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Erzurum’da 62 Yaşındaki Kişi Ölü Bulundu

ÖLÜ BULUNAN KİŞİ HAKKINDAKİ DETAYLAR

Erzurum’da yalnız yaşayan 62 yaşındaki bir kişi, evinde ölü bulundu. Kazım Karabekir Mahallesi’nde bulunan 2 katlı bir evde yaşayan Ercan Tedik’le ilgili komşularından haber alamayanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine ulaşan polis ve itfaiye ekipleri, kapıyı açarak içeri girdiklerinde Tedik’in yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

CENAZE İŞLEMLERİNE BAŞLANDI

Sağlık ekipleri, evde yaptıkları kontrolde Tedik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra Tedik’in cenazesini Erzurum Adli Tıp Kurumu’na kaldırdı. Ayrıca Tedik’in görme engelli olduğu ve 1 hafta önce cezaevinden çıktığı bilgisi edinildi. Bu durum, olayla ilgili merak uyandıran detaylar arasında yer alıyor.

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