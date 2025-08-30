Haberler

Erzurum’da 82 yaşındaki adam ölü bulundu

YALNIZ YAŞAYAN YAŞLI ADAMIN ÖLÜ BULUNMASI

Erzurum’da 82 yaşındaki bir adam, evinde ölü bulundu. Alınan bilgilere göre, Adnan Menderes Mahallesi Kiremitlik Sokak’ta yaşayan Ahmet Gül, birkaç gündür kendisinden haber alamayan yakınları tarafından polise bildirildi.

POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, kapıyı açarak içeri girdi. İçeride yaşlı adamı hareketsiz bir durumda bulan ekipler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan muayenede Gül’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

SAVCI İNCELEMESİ VE CENAZE OTOPSİSİ

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Gül’ün cenazesi Adli Tıp Kurumuna otopsi yapılmak üzere götürüldü.

