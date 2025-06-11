Erzurum’da 867 Kök Kenevir Ele Geçirildi

ERZURUM’DA KENEVİR OPERASYONU
Erzurum’da jandarma ekipleri ekili halde 867 kök kenevir bitkisini ele geçirdi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’nın Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı’nın 10 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirdiği operasyon sonucunda bu yasa dışı bitkiler yakalandı.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Olayla ilgili olarak iki şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun çerçevesinde adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen kenevir bitkileri, Horasan İlçe Tarım Müdürlüğü personeli ile birlikte yerinde imha edildi.
MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK
Konu hakkında Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, ” vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için narkotik suçlarla mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir” ifadelerini kullandı.