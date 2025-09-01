Haberler

Erzurum’da Adli Yılı Töreni Gerçekleşti

ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Erzurum’da 2025-2026 yılı Adli Yılı açılışı dolayısıyla Havuzbaşı Atatürk Anıtı’nda tören yapıldı. Törende, adalete olan güvenin daha da güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Tören, anıta çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

KONUŞMALARDA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE VURGU YAPILDI

Erzurum Baro Başkanı Avukat Mesut Öner, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Fuat Küçük, Erzurum Cumhuriyet Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, tören kapsamında konuşmalar yaptı. Konuşmalarında hukukun üstünlüğü ilkesine dikkat çekildi. Adalet sisteminin yalnızca bireylerin değil, toplumun genelinin güvencesi olduğu belirtildi.

ADALETİN BAĞIMSIZ VE HIZLI OLARAK GERÇEKLEŞMESİ GEREKİYOR

Konuşmalarda, adaletin bağımsız, tarafsız, hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleşmesinin önemi vurgulandı. Hak arama özgürlüğünün en kutsal haklardan biri olduğu bilinciyle, insanların adalete olan güvenini artırmanın tüm erklerin ortak sorumluluğu olduğu ifade edildi.

