Erzurum’da Adli Yılı Töreni Yapıldı

TÖREN DÜZENLENDİ

Erzurum’da, 2025-2026 yılı Adli Yılı’nın açılışı dolayısıyla Havuzbaşı Atatürk Anıtı’nda bir tören gerçekleştirildi. Konuşmalarda, adaletse olan güvenin daha da güçlenmesi gerektiği belirtiliyor. Tören, anıta çelenklerin bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

KONUŞMALARDA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VURGULANDI

Törende, Erzurum Baro Başkanı Avukat Mesut Öner, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Fuat Küçük, Erzurum Cumhuriyet Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir söz aldı. Konuşmalar, hukukun üstünlüğü ilkesine odaklanıyor ve adalet sisteminin yalnızca bireylerin değil, toplumun tamamının güvencesi olduğu ifade ediliyor.

Adaletin bağımsız, tarafsız, hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleşmesi temennisi dile getirilen konuşmalarda, hak arama özgürlüğünün en kutsal haklardan biri olduğu vurgulanıyor. İnsanların adalete olan güvenini güçlendirmenin her kesimin ortak sorumluluğu olduğu önemle belirtiliyor.