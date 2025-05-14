Erzurum’da Aile Temalı Resimler Sergilendi

ÖDÜLLÜ RESİM SERGİSİ AÇILDI

Erzurum’da lise öğrencilerinin katıldığı “Aile Temalı” ödüllü resimler sergilendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Aile Yılı” olarak ilan ettiği 2025 yılı çerçevesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen “Aile Temalı Resim Yarışması”nın ödüllü eserleri, bir alışveriş merkezinde ziyaretçilere sunuldu.

AİLE KAVRAMINA SANATSAL YANSIMALAR

Serginin açılışına Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız katıldı. Gençlerin aile kavramını sanatsal yetenekleriyle ifade ettiği eserler, büyük ilgi gördü. “Aileleriyle kar oynayan çocuklar”, “Anne ve babasıyla evde kitap okuyan çocuklar”, “Bir ağacın dalında birlikte duran güvercinler” gibi temalar, ziyaretçiler tarafından beğeniyle izlendi.

AİLENİN ÖNEMİNE VURGU

Aykut, açılışta yaptığı konuşmada ailenin bireyin ilk gelişim alanı olduğunu ve güçlü bağların kurulduğu yer olduğunu belirtti. “Gençlerimizin aileyi bir sevgi, güven ve dayanışma ortamı olarak yansıtmaları çok kıymetli. Resimlerle anlatılan her bir hikaye, toplumun değerlerine işaret ediyor. Bu çalışmalar, geleceğe umutla bakmamız için bizlere ilham veriyor.” ifadesinde bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Yıldız da sanatın, öğrencilerin duygularını özgürce ifade edebileceği bir alan olduğunu vurguladı, “Aile gibi temel bir konunun genç kalemlerden yansıması, eğitimimizin güçlü değer aktarımının bir göstergesi. Katılım gösteren tüm öğrencilerimizi ve onların öğretmenlerini tebrik ediyorum.” dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Etkinlikte, keman dinletisinin ardından protokol tarafından dereceye giren öğrencilere ödüller takdim edildi.