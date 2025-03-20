Erzurum’da Aile ve Üniversite Konferansı

2025 AİLE YILI KAPSAMINDA KONFERANS DÜZENLENDİ

2025 Aile Yılı çerçevesinde, Erzurum’da “Üniversite Gençliği ve Aile Kurumunun Önemi” konulu bir konferans gerçekleştirildi. Nenehatun Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, aile kurumunun gençler üzerindeki etkisini ele alan önemli bir platform oldu. Konferans, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Yıldız’ın başkanlığında yapıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren İbrahim Yıldız, “Aile, bireyin topluma uyum sağlamasında ve kişisel gelişiminde temel bir yapı taşıdır. Üniversite gençliği, geleceğin şekillenmesinde kritik bir rol oynarken, bu genç bireylerin aile kurumuna yeterince önem vermeleri de büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

AİLE KURUMU VE GENÇLER ARASINDAKİ BAĞ

Öte yandan Yıldız, aile kurumunun devamlılığının ve demografik yapımızın genç ve dinamik olmasının, girişimcilik, inovasyon ve güncel teknolojik gelişmeleri yakalamak açısından son derece önemli olduğunu dile getirdi. “2025 Aile Yılı kapsamında düzenlediğimiz bu konferans, aile kurumu ile genç bireyler arasındaki bağın güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda genç üniversiteli bireylerin kariyer hedefleriyle birlikte aile kurumuna yönelik hedefler belirlemeleri amacıyla bilinç geliştirmeyi de hedefliyoruz” diyen Yıldız, katılımcılara teşekkür etti.

BİLİNÇLİ MEDYA KULLANIMI VURGULANDI

Açılış konuşmasının ardından, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Gamze İspirli ile AEP (Aile Eğitim Programı) Eğitimi Sorumlusu Pınar Sulak Yalçın, aile yapısının gençler üzerindeki etkileri, sosyal medyanın aile ilişkilerine etkileri ve bilinçli medya tüketiminin önemi gibi konularda sunum yaptı. Ayrıca konferansın düzenlenmesine katkıda bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyeleri ile Arş. Gör. Dr. Musab Işık, Arş. Gör. Dr. Kübra Çelik, Arş. Gör. Dr. Sefa Çelik, Arş. Gör. Aslıhan Yetim, Arş. Gör. Sezer Seven, Arş. Gör. Metin İpkin ve Arş. Gör. Şahin Göktuğ Kaldırımcı da önemli roller üstlendi.

KATILIMCILARDAN BÜYÜK İLGİ

2025 Aile Yılı çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, konuşmacılara katkılarından dolayı teşekkür belgeleri verildi. Konferans, katılımcılardan büyük ilgi gördü ve aile kurumunun toplumsal yapı üzerindeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.