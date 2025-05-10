Erzurum’da Akılcı İlaç Etkinliği Düzenlendi

ETKİNLİK HAZIRLANDI

Atatürk Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ile Cansağlığı Vakfı, Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi’nde akılcı ilaç kullanımı hakkında bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte Eczacılık Fakültesi Araştırma Görevlisi Aylin Aydın, ilaçların uygun koşullarda saklanmadığına dikkat çekerek, “İlaçlar evde kullanılmadığı sürece depo ediliyor, istifleniyor. Özellikle buzdolabının kapağında. Bu çok yanlış bir hareket” diyerek ailelere uyarılarda bulundu.

TOPLUMSAL FARKINDALIK AMAÇLANIYOR

Bilim İletişimi Ofisi Koordinatörü Yusuf Bayraktar, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Üniversitemizde üretilen bilimsel bilgiyi sade, anlaşılır ve güvenilir bir şekilde toplumla buluşturmak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda düzenlediğimiz ‘akılcı ilaç kullanımı’ etkinliğiyle, özellikle genç bireylerde doğru ilaç kullanımı konusunda bilinç oluşturmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

İLAÇ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Etkinlikte Aylin Aydın, ilaç saklama koşulları hakkında bilgi vererek, “İlaçlar eczaneden alındığında buzdolabından mı veriliyor? Raftan veriliyor. Demek ki ilaç nerede saklanıyor? Oda sıcaklığında. Evde bunu buzdolabına koymaya gerek yok. Belli ilaçlar insülin kalemleri gibi olanlar için söylemiyorum ama genel olarak tabletler ve şuruplar oda sıcaklığında saklanması gereken ilaçlar” dedi. Ayrıca, ilaçların kutusunda saklama koşullarının yazılı olduğunu belirtti.

AĞRI KESİCİLERİN DOĞRU KULLANIMI

Aydın, ağrı kesicilerin basit ilaçlar olmadığını vurgulayarak, “Ağrı kesici basit bir ilaç değil. Masum bir ilaç hele hiç değil. Direk karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını etkileyen türden ilaçlar. Kesinlikle doktor tavsiyesi dışında kullanılmaması gereken ilaçlar” diye ekledi. Gençlere, baş ağrısı için ilk olarak su içip dinlenmenin önemini hatırlatarak, “Gerçekten başınızın ağrısı gidecek. Çok telefona da bakmayın. Başınızın ağrımasının en büyük sebebi de o” şeklinde uyarılarda bulundu.