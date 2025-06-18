Erzurum’da Aktif Sigortalı Sayısı 166.797

ERZURUM’DA AKTİF SİGORTALI SAYISI ARTIYOR

SGK’nın güncel verilerine göre Erzurum’da aktif sigortalı sayısı 166 bin 797 olarak belirlendi. SGK’ya prim ödeyen 4A grubu altında kayıtlı aktif sigortalı sayısı ise 105 bin 38. 4A, bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışmayı ifade ediyor.

BAĞ-KUR VE DEVLET MEMURLARI

Erzurum’da 4B sistemi ile kayıtlı aktif sigortalı sayısı ise 18 bin 859 olarak kaydedildi. Emekli Sandığı’nın SGK’ya dâhil olduktan sonraki adı 4C oldu. 4C grubunda, devlet memurluğu yapan kadrolu personel sayısı 42 bin 900 kişi. Ayrıca, tarım ve hayvancılıkta önemli bir role sahip Erzurum’da tarım sigortası altında kayıtlı 3 bin 922 kişi bulunuyor.

MUHTARLAR VE STAJYERLER

SGK verileri doğrultusunda, Erzurum’da 792 muhtar aktif sigortalı olarak görünüyor. Stajyer ve kursiyer sayısı ise 17 bin 268 olarak tespit edildi. Ayrıca, şehirde toplam 10 bin 995 kayıtlı işyeri mevcutken, bunlardan 858’i kamuya ait. Özel işletmelerin sayısı ise 10 bin 376 olarak açıklandı.

YAŞLIK AYLIĞI ALANLAR

Erzurum’da toplam yaşlılık aylığı alanların sayısı 58 bin 919’a ulaşırken, toplam aylık ve gelir alanların sayısı ise 88 bin 579 olarak kayıtlara geçti.