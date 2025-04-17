Erzurum’da, Ali Osman Buzlak Eşini Öldürdü

OLAYIN GERÇEĞİ

Erzurum’da, Ali Osman Buzlak (21), düğün hazırlıkları yaptığı resmi nikahlı eşi Hatice Agcakale Buzlak’ı (24) otomobil içinde boğarak öldürdü. Ardından bir şişe ile kendi boğazını ve ellerini kesti. Olay yerine gelen polis ekipleri, araçta hareketsiz duran Buzlak’ı hastaneye kaldırırken, bagajda kadının cansız bedenini buldu.

OLAY YERİNE GİDİŞ

Olay, Erzurum Şehir Hastanesi’nin bahçesinde gerçekleşti. Bağlı oldukları otomobilde tartışan Ali Osman Buzlak ile Hatice Agcakale Buzlak arasında kavga çıktı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine Ali Osman Buzlak, eşi Hatice’yi otomobilde boğduktan sonra cesedini bagaja koydu. Ardından araca aldığı şişeyi kırarak, boğazını ve bileklerini kesti. Olay yerinden uzaklaşan Buzlak, Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi’nde direksiyon başında hareketsiz bulundu.

POLİSİN MÜDAHALESİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Osman Buzlak, Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, otomobilde yaptığı incelemede bagajda Hatice Agcakale Buzlak’ın cesedini buldu. Buzlak’ın cenazesi, detaylı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ali Osman Buzlak, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı ve olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. İkilinin resmi nikahlarının kıyıldığı ve düğün hazırlıkları yaptıkları öğrenildi.