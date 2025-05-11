Erzurum’da Alkollü Sürücü Takip Edildi

KAÇIŞ VE POLİS TAKİBİ

Erzurum’da, polisin durdurma ihtarına uymayan sürücü, hafif ticari aracıyla kaçmaya başladı. Orhan E. (37), 25 SD 996 plakalı hafif ticari aracıyla bir başka araca çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine devriye görevi yapan polis ekipleri, sürücüyü takip etmeye başladı. Polis, megafonla uyarılarda bulunmasına rağmen Orhan E., Erzurum-Aşkale kara yolunda kaçmaya devam etti. Takip süresince, polis aracının önünde ilerleyen TIR’a çarpmaktan son anda kılpayı kurtulundu.

SONUÇ VE YENİDEN YAKALANMA

Yarım saat süren takipten sonra, Aşkale Uygulama Noktasında durdurulan Orhan E., yakalaması sırasında silah tehditine maruz kaldı. Ters kelepçe takılarak ekip otosuna bindirilen sürücünün yapılan kontrolünde 2.87 promil alkollü olduğu tespit edildi. Orhan E., işlemleri için polis merkezi amirliğine götürülünceye kadar, kullandığı araç otoparka çekildi. Sürücünün çeşitli suçlardan 20 kaydı olduğu belirlendi. Ayrıca, ‘Alkollü araç kullanmak’ ve ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçlarından 7 kez işlem yapıldığı ortaya çıktı. Orhan E.’nin ehliyetine 2055 yılına kadar el konulmuşken, 8’inci kez alkollü araç kullanırken yakalanması nedeniyle bu süre 2060 yılına kadar uzatıldı.