Erzurum’da Anlamlı Aile Yılı İftar Programı

ANLAMLI İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

Erzurum’da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilan edilen “Aile Yılı” çerçevesinde özel bir iftar programı gerçekleştirildi. Devlet himayesinde koruma ve bakım altında bulunan 200 çocuk, bu anlamlı etkinlikte bir araya geldi. Programa, Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Taşan ve Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da katıldı. Taşan ve Aykut, çocuklarla birlikte oruçlarını açarak birebir ilgilendi ve onların duygu düşüncelerine kulak verdi.

RAMAZAN’IN RUHUNA UYGUN ORGANİZASYON

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen etkinlik, samimi ve sıcak anlara sahne oldu. Çocukların neşesi ve mutluluğu açıkça gözlemlenirken, bu tür etkinliklerle onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek ve toplumla güçlü bağlar kurmalarını sağlamak hedeflendi. Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Taşan, iftar programının amacını şu şekilde duyurdu: “Devlet korumasındaki çocukların kendilerini değerli ve güvende hissetmelerini sağlamak.” Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhuna uygun düzenlenen iftarın, çocuklar üzerinde olumlu etkiler bıraktığını vurguladı.

ETKİNLİK KEYİFLİ ANILARLA SONA ERDİ

İftar programı, çocukların hatıra fotoğrafları çektirmesi ve keyifli sohbetlerle sona erdi. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, bu tür anlamlı buluşmaların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ve sosyal etkinliklerin artarak süreceğini müjdeledi.