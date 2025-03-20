Erzurum’da Anlamlı İftar Programı Düzenlendi

ANLAMLI İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

Erzurum’da, Özel Güzide Yaşlı ve Engelli Bakım Merkezi’nde bireyler için anlam dolu bir iftar programı gerçekleştirildi. Bu etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özgül Aykut, Özel Güzide Bakım Merkezi Müdürü Abdulkerim Kavaz, merkez personeli ve özel bireyler katılım gösterdi. İftar programında söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, özel bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların önemini vurguladı. Aykut, “Özel gereksinimli bireylerimiz için yapılan her çalışma, onların topluma daha güçlü bir şekilde katılımını sağlamak adına büyük bir adımdır. Devletimizin sunduğu sosyal hizmetler ve sivil toplum kuruluşlarımızın katkılarıyla, özel bireylerimizin yaşam standartlarını yükseltmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

MERKEZİN SUNDUĞU HİZMETLER

Özel Güzide Bakım Merkezi Müdürü Abdulkerim Kavaz, yaptığı konuşmada merkezin sunduğu hizmetler hakkında bilgi vererek, “Burada yaşayan bireylerimizin sadece temel ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, onların sosyalleşmelerine, eğitim almalarına ve kendilerini geliştirmelerine de yardımcı oluyoruz. Bu tür etkinlikler, onların moral ve motivasyonunu artırarak toplumla daha güçlü bağlar kurmalarına katkı sağlıyor” dedi.

DUYGUSAL ANLAR PAYLAŞILDI

İftar programının sona ermesiyle birlikte, Dünya Sosyal Hizmet Günü nedeniyle özel bireyler, kurum personeli ve katılımcılar ortaklaşa pasta kesti. Katılımcılar, özel bireylerle birebir ilgilenerek onların mutluluklarına ortak oldu. Program, samimi ve sıcak bir ortamda tamamlandı. Katılımcılar, bu anlamlı etkinliklerin devam etmesi gerektiğini belirterek organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.