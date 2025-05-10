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Erzurum’da Anneler Günü Ziyareti Yapıldı

ANNELER GÜNÜ ZİYARETİ

Anneler Günü sebebiyle Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehit ailelerine özel bir ziyaret düzenledi. Şehit kamu görevlisi Mühendis Üstündağ’ın eşi Nezahat Üstündağ ile şehidimiz Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Güneş’in annesi Rahime Güneş, bu anlamlı günde evlerinde ziyaret edildi. Ziyaret esnasında, şehit ailelerine minnet ve şükran duyguları ifade edildi. Duygulu anların yaşandığı bu etkinlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, şu sözleri sarf etti: “Evlatlarını vatan uğruna toprağa emanet eden şehit annelerimizin ve eşlerinin nezdinde tüm şehit yakınlarımızın Anneler Günü’nü kutluyoruz. Onların vakur duruşu, milletimizin hafızasında daima yaşayacaktır. Bizler her zaman yanlarındayız, bu emanetleri asla yalnız bırakmayacağız.”

ŞEHİT AİLELERİNDEN TEŞEKKÜR

Şehit aileleri, Anneler Günü’nde gerçekleştirilen ziyaretin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirtti. Ziyaretin kendilerini unutmayan devletin bir yansıması olduğunu vurgulayan şehit aileleri, bu anlamlı etkinlik için teşekkür etti. Devletin bu tür destekleri ile şehit ailelerinin daima yanında olduğunu görmek, onların psikolojik olarak da desteklenmesine yardımcı oluyor.

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