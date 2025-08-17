Erzurum’da Araç Çarpışmasında 4 Ölü

KAZA HAKKINDAKİ DETAYLAR

Erzurum’daki trafik kazasında, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu dört kişi yaşamını yitirdi. Olay, Erzurum- Tortum yolu üzerindeki Dumlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Burada, 34 ES 7768 plakalı Opel markalı araç ile 53 AAT 751 plakalı Fiat Tofaş markalı araç arasında çarpışma yaşandı.

KAZA SONRASI GÖNDERİLEN EKİPLER

Kazanın ardından, olay yerinde ilk belirlemelere göre araçlardaki toplam dört kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine birçok itfaiye, güvenlik ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralı olanlar, ambulanslarla şehir merkezindeki hastanelere taşındı.