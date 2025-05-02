Erzurum’da Araç Dereye Düştü

KAZA ANINI ANLATAN SÜRÜCÜNÜN AÇIKLAMALARI

Erzurum’da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil dereye düştü ve ters döndü. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, Palandöken ilçesinde saat 21.15 sıralarında gerçekleşti. Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Tuzcu Küme Evler yolu üzerinde seyreden Furkan K. yönetimindeki 71 EK 177 plakalı otomobil, karanlık nedeniyle sürücünün yolu karıştırması sonucu kontrolden çıkarak 5 metreden dereye düştü ve ters döndü. Kazayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ YARALILARI KURTARDI

Furkan K. ile arka koltukta oturan Ercan B. hızlı bir şekilde araçtan çıkarıldı. Ancak ön sağ koltukta sıkışan Kadir Ö. itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonrası halatlarla yukarıya çekildi. Trafik polislerine kazayı anlatan Furkan K., “Araba eski, farlarım sıkıntılı, yön levhalarını görünce yol zannedip döndüm, meğerse orası yol değilmiş. Ondan sonra bir anda ne olduğunu anlamadım. Biz aşağı düşeli 10 dakika olmadı” diyerek yaşadığı paniği dile getirdi.

KAZAYI GÖREN VATANDAŞIN İFADELERİ

Kazayı gören Abdulkerim Çelik, durumla ilgili açıklamalarda bulundu ve “Ben traktörle aşağıdan geliyordum. Onlar da mezra yolundan aşağı doğru iniyorlardı. Buradaki virajı alamayarak dere yatağına uçtular. O arada belediyenin temizlik kamyonu geldi, onlar ekipleri aradı biz de vatandaş olarak yardımcı olduk” şeklinde konuştu. Kazada yaralanan sürücü Furkan K. ile araçta bulunan arkadaşları Ercan B. ve Kadir Ö. hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.