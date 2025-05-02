Erzurum’da Araç Dereye Düştü, Üç Yaralı

ARAÇ DEREYE YUVARLANDI

Erzurum’da bir otomobil, bulunduğu yoldan dereye yuvarlandı. Bu kazada araçta bulunan 4 kişiden 3’ü yaralanırken, 1 kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay, Furkan Kamacı’nın kullandığı 71 EK 177 plakalı aracın Palandöken ilçesindeki İkinci Tuzcu Küme Evleri poligon mevkiinde dereye yuvarlanmasıyla meydana geldi. Durumun vatandaşlar tarafından bildirilmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, dereye yuvarlanan araçta sıkışan 4 kişiyi bulunduğu yerden çıkardı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda yaralanan sürücü Furkan Kamacı ile birlikte Ercan Bozkuş ve Kadir Özkaş hastaneye kaldırıldı. Aynı araçta bulunan E.K. ise kazadan etkilenmeden kurtuldu. Yaralanan 3 kişinin sağlık durumunun genel olarak iyi olduğu bildiriliyor.