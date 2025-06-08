Erzurum’da Araç Refüje Çıktı

OTOMOBİL REfüJE ÇIKTI
Erzurum’un Yakutiye ilçesinde sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda bir otomobil refüje çıkarak durdu. Alınan bilgilere göre, olay saat 22.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Yeşil Yakutiye Konutları yakınındaki Karskapı Caddesi’nde gerçekleşti. 06 AAU 77 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile birlikte refüje yöneldi.
POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI
Olayın duyulmasının ardından, bölgeye intikal eden polis ekipleri inceleme yaptı. Ardından çevredeki vatandaşlar, aracı refüjden kaldırarak yol güvenliğini sağladı.