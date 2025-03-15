Erzurum’da Araçlar Kafa Kafaya Çarpıştı

KAZA ANINDA YARALANANLAR

Erzurum’da bir trafik kazası meydana geldi. Ticari araç ve otomobilin yüz yüze çarpıştığı bu olayda, 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Palandöken ilçesi Kayakyolu semtinde gerçekleşen kaza sırasında, 06 CFT 023 plakalı Mercedes marka otomobil bir kavşakta başka bir Mercedes araca çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünü kaybederek refüje çıkıyor.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza sonrası otomobilin ön tarafı hasar görürken, kazaya karışan sürücüler kazayı hafif yaralarla atlattı. Olayın ardından yol kısa bir süreliğine trafiğe kapandı. Kazayla ilgili incelemeler devam ediyor.