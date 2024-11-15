Erzurum’da Arıcıların Kış Hazırlıkları Başlıyor

KARDA ARILARIN KÖTÜ HAVA ŞARTLARINDAN KORUNMASI

Dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum’da arıcılar, gelecek sezon için yüksek verim alabilmek ve kayıpları azaltmak amacıyla arılarını kışlatmaya başlamış durumda. Bal üretiminin yaygın olduğu bu şehirde, arıcılar ilkbahar aylarında üretimlerini artırmak ve kaliteli bal elde etmek için kovanlarını yüksek rakımlı yaylalara taşıyor. Sonbahara kadar üretim yapan arıcılar, hava sıcaklıkları sıfırın altına düşünce kovanlar arasında mesafeyi daraltarak, çuval ve branda gibi koruyucu malzemelerle kovanları koruyarak arılarını soğuktan koruyor.

KOVANLARDAKİ BAL MİKTARI VE HAZIRLIKLAR

Arıcı Mehmet Ali Bayır, AA muhabirine vermiş olduğu bilgiyle, arılarının kışlatma dönemine girdiğini ve hazırlıklarının tamamlandığını aktardı. Bayır, “Arıların kışı rahatça geçirebilmeleri için zayıf iki kovanı birleştirdim. Yağışların başlayacağını ve karın geleceğini düşünerek üzerlerini branda ile kapattım. Bu şekilde ilkbahara kadar bekleyeceğiz. Kışı geçirmeleri için her bir kovanda 15-20 kilogram saf bal var.” şeklinde konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, üreticilerin kış için son hazırlıklarını yaptığını belirtti. “Erzurum’da arı kışlatılmaz” algısının yanlış olduğunu vurgulayan Kenger, “Ortam sıcaklığı şu an 2-3 derece. Arı, hava sıcaklığı 14 derecenin altına düştüğünde uçmaz ve kovanından çıkmaz. Şu anda arılarda herhangi bir faaliyet yok. Kovanlar, nem almayacak şekilde yerden yüksekte saklandığında Erzurum’da arıları kışlatabiliyoruz. Bu durum, ‘Erzurum’da arı kışlatılmaz’ ön yargısını kırmış oluyor. Arıcımız brandalarla kolonilerin üzerini kapatmış. Nem almayacak şekilde yapıldığı sürece arı, uçmayacak ve kovan sıcaklığı 14 derecenin altına düşmeyeceği için sorun yaşamaz.” diye açıkladı.

Kenger, kentte arıcılığı geliştirmek için yürütülen çalışmalar olduğunu belirterek, gezgin arıcılarla birlikte yaklaşık 200 bin kovanda bal üretimi gerçekleştirildiğini söyledi. Kentin yüksek rakımda oluşunun, bitki florası çeşitliliği açısından avantaj sağladığını ifade eden Kenger, “Bitki florası olması, balın kalitesinin artması anlamına geliyor. Erzurum’da 2 bin yerli arıcımız var. Bu sayı mevcut potansiyele göre az ve bu rakamı artırabiliriz. Amacımız Erzurum’da arıcılığı yaygınlaştırmak ve en fazla kazancı sağlamaktır.” diye ekledi.