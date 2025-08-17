Erzurum’da Aşık Sümmani Anma Etkinliği Yapıldı

KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİN ÖNEMİ

2025 Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Turizm Başkenti ve Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Erzurum’un Narman ilçesinde “Ablaktaşı Aşıklar Buluşması, Aşık Sümmani Anma” etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, Samikale Mahallesi Ablaktaşı mevkisinde yapıldı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

AŞIK SÜMMANİ’YE SAYGI

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada Türk halk edebiyatının önemli simgelerinden Aşık Sümmani’yi anmak amacıyla toplandıklarını ifade etti. Aşık Sümmani’nin yalnızca bir halk ozanı olmadığını, aynı zamanda aşkı, sabrı ve maneviyatı insanların gönüllerine işleyen bir manevi rehber olduğunu belirterek, “Malumlarımız, insanlar öldükleri zaman değil, ancak isimleri unutulduğu zaman gerçekten ölmüşlerdir. Bu manada 1915’te rahmet-i rahmana kavuşan Aşık Sümmani hala yaşıyor, hala bizi bir araya getiriyor. Onun dizeleri gönlümüzde, gönül tellerimize dokunmaya devam ediyor.” dedi.

Etkinlik, Aşık Sümmani’nin türkülerinin seslendirilmesi ile sona erdi. Programa, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Narman Kaymakamı Erkan Adıbelli, Narman Belediye Başkanı Adem Kınalı, davetliler ve birçok vatandaş katıldı. Bu tür organizasyonlar, kültürel mirası yaşatmanın yanı sıra toplumsal dayanışmayı da güçlendiriyor.