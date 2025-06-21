Erzurum’da Atatürk Üniversitesi ve Başsavcılıklar

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Erzurum’da denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında başsavcılıklar ile Atatürk Üniversitesi arasında önemli bir işbirliği protokolü gerçekleştirildi. Kurumsal İletişim Direktörlüğü’nden yapılan duyuruya göre, üniversite sosyal sorumluluk odaklı projeler dahilinde Erzurum, Hınıs ve Oltu Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla işbirliğine gitti. Protokolde, eğitim faaliyetleri, sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve bilimsel araştırmaların ortaklaşa yürütülmesi hedefleniyor.

HÜKÜMLÜ BİREYLERE DESTEK

Hazırlanan protokol, hükümlü bireylerin toplumla yeniden bütünleşmesi sürecinde akademik destek ve saha uygulamalarının bir arada yürütülmesini amaçlıyor. İmzalanan protokolle birlikte, üniversitenin akademik bilgi birikimi ve insan kaynağının denetimli serbestlik hizmetlerinin etkin ve bilimsel bir şekilde yürütülmesine katkı sağlaması bekleniyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, imza töreninde yaptığı konuşmada, üniversitelerle bu tarz iş birliklerinin birey ve toplum için olumlu sonuçlar doğurduğunu aktardı.

TOPLUMSAL SORUNLARA DUYARLILIK

Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitelerin sadece eğitim ve araştırma kurumları değil, aynı zamanda topluma yön veren ve sosyal sorunların çözümüne katkı sunan yapılar olduğunu vurguladı. Denetimli serbestlik uygulamalarının toplumsal barış ve bireylerin yeniden topluma kazandırılması açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Hacımüftüoğlu, “Bu protokollerle üniversitemizin akademik potansiyelini kamu hizmetine sunuyor, aynı zamanda sosyal sorumluluğumuzu da yerine getiriyoruz.” şeklinde açıklamada bulundu.