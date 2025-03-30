Erzurum’da Bayram Namazı Coşkusu Yaşandı

ERZURUM’DA BAYRAM NAMAZI COŞKUSU YAŞANDI

Erzurum’da, Ramazan Bayramı’nın coşkusunu yaşamak isteyen vatandaşlar, sabah namazının ardından camilere akın etti. Bayram namazını eda etmek amacıyla bir araya gelen kalabalık, Oltu Merkez Camii’nde yoğunluk oluşturdu.

İMAM HATİBİNİN SOHBETİ VE BAYRAM NAMAZI

Oltu Merkez Camii’nin İmam Hatibi Orhan Coşkun, sabah namazı sonrasında bayramın önemi üzerine bir sohbet yaptı. İmam Hatip Coşkun, Müslümanların Ramazan Bayramı’nın manevi değerlerine dikkat çekerek, cemaatle birlikte Bayram Namazı’nın tarifini verdi. Namazın ardından yapılan dualarla cemaatin bayram sevincine ortak olundu.

GELENEKSEL BAYRAMLAŞMA MOMENTUMU

Cami içinde, cemaat arasında bayramlaşma geleneği de yaşandı. İlçe halkı, birbirlerine iyi dileklerde bulunarak yaşanan bayram sevincini paylaştı. Ramazan’ın manevi havası, bu coşku ile birlikte devam etti.